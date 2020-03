Sport constate que le clan Neymar ne pousse plus pour un retour à Barcelone

Si la pandémie de covid-19 met entre parenthèses les compétitions de football, il n’en est pas de même pour les rumeurs et supputations mercatesques. Le quotidien catalan Sport en profite pour ressortir le dossier Neymar tout en expliquant qu’il est traité “avec prudence” au Barça. D’autant plus qu’il n’y a plus trop de signaux en provenance du clan du joueur.

Si ESPN a prétendu ce week-end que le PSG laisserait partir le crack brésilien sous contrat jusqu’en 2022 l’été prochain contre 150M€, le FC Barcelone n’est pas informé d’une telle possibilité, relève Sport. Et l’entourage de Neymar non plus… Or, les Azulgrana ne bougeront pas une oreille sans avoir la certitude de pouvoir mener à son terme une telle opération. En cas de feu vert donné par Neymar, on insiste à Barcelone pour dire qu’en vertu d’un règlement FIFA, la star ayant passé trois saisons à Paris, il pourra quitter la capitale française contre un montant d’environ 170M€. Souci, il n’y a pas de précédent quant à l’utilisation d’une telle alternative réglementaire. C’est donc plus une menace agitée depuis la Catalogne pour forcer potentiellement le PSG à négocier qu’une véritable voie. Autre souci pour le Barça, le clan Neymar ne presse pas le Barça ces derniers temps pour un retour… Il y a donc un refroidissement avéré. Ce qui n’empêche pas, selon Sport, la direction azulgrana de travailler sur des solutions économiques sur plusieurs années en cas de transfert du Brésilien. Avec déjà une certitude, Neymar devrait baisser son salaire pour retourner au FC Barcelone… Et en cas de transfert, la possibilité d’inclure des joueurs dans la balance est également envisagée. Comme l’été dernier, avec le résultat connu. En tout cas, le prix de 150M€ – qui n’existe que dans l’imagination d’ESPN – plairait aux Catalans.