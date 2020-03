Sport : le Barça espère une élimination du PSG pour relancer Neymar

Cela ne manquait à personne, mais la presse catalane via Sport relance une énième fois le dossier Neymar/Barça… une semaine avant le PSG/BVB. Et ce timing n’est pas un hasard. Car Barcelone souhaite une élimination du PSG contre Dortmund pour relancer l’affaire, selon le journal sportif.

Neymar est donc l’objectif numéro 1 du FC Barcelone qui espère l’avoir pour 180M€ maximum, deux ans avant le terme de son contrat au PSG, lit-on dans Sport. Cela même si le numéro 10 brésilien poursuit actuellement le Barça en justice pour récupérer 36M€. Mais face à un vieillissement de ses stars, les Azulgrana ont besoin de sang frais et passent outre. Et le FC Barcelone compte sur un PSG et un Neymar chamboulés par une nouvelle élimination prématurée en Ligue des champions pour récupérer le crack. Car grâce à une règle FIFA, sans prolongation de contrat, Neymar pourra l’été prochain casser unilatéralement son engagement – après trois saisons à Paris – en versant environ 180M€ au PSG. Et cette fois, Paris ne pourra rien y faire, se félicitent les Catalans. Si le joueur entend utiliser cette voie de la FIFA, il devra le signifier 15 jours avant son dernier match de la saison, explique Sport. Dans une semaine, à Barcelone, on suivra donc de près le match au Parc des Princes…