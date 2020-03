Sport ose dire que Neymar est dans une “cage dorée contre sa volonté sur ordre de Doha”

Quand ce n’est pas Sport, c’est le Mundo Deportivo, quand ce n’est pas le Mundo Deportivo c’est Sport. Les deux principaux journaux sportifs de Barcelone ont la garde partagée du dossier Neymar. Et avec le confinement il est choyé… Ce samedi, Sport ose tout...

Dans son édition du jour, ce journal catalan prétend que Neymar a dit un grand “oui” au FC Barcelone. Le numéro 10 brésilien souhaite toujours revenir en Catalogne, assure le média, et il est disposé à prendre les mesures (et gagner moins) pour sortir de la “cage dorée dans laquelle il est retenu contre sa volonté sur ordre de Doha”. Rien que cela… “Neymar est prêt à affronter une nouvelle négociation à tension maximale” car “il ne pense qu’à quitter Paris”, peut-on lire. Le tout avec dans la manche un article des règlements de la FIFA qui permet une rupture unilatérale d’un contrat après trois années contre une somme à définir (environ 180M€). Toujours selon Sport, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, est en contact avec l’avocat belge Wouter Lambrecht, spécialiste des affaires avec la FIFA, l’ECA ou l’UEFA, afin d’évaluer toutes les alternatives que pourraient utiliser le PSG pour contrer l’utilisation de l’article en question des règlements de la FIFA. Quoi qu’il en soit, l’intention du Barça reste de forcer le transfert de Neymar l’été prochain avec de l’argent et surtout du troc de joueurs. Bref, Sport fait du réchauffé avec une tambouille de l’été dernier. Rappelons au passage que lundi dernier, ce même journal Sport (voir ici) constatait que le clan Neymar ne poussait plus pour retourner au FC Barcelone… Le vent tourne très vite.