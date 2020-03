Succès d’audience pour la Chaîne l’Equipe et le site l’Equipe grâce à PSG / Dortmund

Même si elle n’a pas les droits, la Chaîne l’Equipe traite les soirées de Ligue des Champions des clubs français avec des journalistes qui commentent le match sans les images, un peu comme à la radio. C’était encore le cas hier avec le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. Sur son site internet, l’Equipe s’est félicité du succès d’audience de sa “Grande soirée” qui a réuni en moyenne 405 000 téléspectateurs, avec un pic à 907 000 à la fin de la rencontre. Le site l’equipe.fr et l’application ont cumulé “2,2 millions de visiteurs uniques” entre 20h et minuit.