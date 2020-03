Tanzi : “Neymar qui pleure, Mbappé qui va le réconforter, c’était tellement fort”

Mercredi dernier, avant de passer au confinement, le PSG battait le Borussia Dortmund 2-0 dans un Parc des Princes à huis clos et retrouvait ainsi le top 8 européen. Présent en bord du terrain pour RMC Sport, le journaliste Loïc Tanzi a pu voir, entendre et partager des moments particuliers et intenses, comme les larmes de Neymar et la communion avec les supporters. Il les raconte à France Football.

“Pendant le match, Verratti s’est pris la tête avec des officiels de Dortmund, installés plus bas. Leonardo s’est levé et lui a passé une soufflante, rapporte Tanzi. Après le match, Tuchel me dit : “Viens !’’ J’étais collé à eux, j’ai pu tout voir. […] Neymar qui pleure, Mbappé qui va le réconforter, c’était un moment tellement fort. Un membre du staff m’a dit : “Tu ne peux pas savoir toute la frustration qu’il avait avec ces deux dernières années… Il a tout lâché, tout libéré. C’est un joueur qui vit le football avec tellement de passion…” Les scènes de liesse à la fin peuvent paraître bizarres, mais depuis les problèmes au Trocadéro, le PSG n’avait jamais pu fêter quoi que ce soit avec ses supporters. Les joueurs en ont profité, et c’était vraiment beau à voir d’en haut.“