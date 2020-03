Témoignage – Avec le recul, qui a été pour vous l’homme du match face au BVB ?

Le temps est suspendu pour le Paris Saint-Germain et ses supporters suite à la propagation du Coronavirus. L’occasion de revenir et d’échanger tous ensemble, quotidiennement, sur nos meilleurs souvenirs avec le PSG.

Cela fait près de deux semaines, et cela parait pourtant si loin, le PSG parvenait à se défaire du Borussia Dortmund, dans les conditions particulières que l’on connait, grâce à un succès tout en abnégation sur le score de 2-0. Un 8e de finale retour qui a vu des joueurs briller, surtout dans l’attitude et les efforts. Alors, avec ce recul lié au sevrage total de football qui nous est imposé, qui a été, à vos yeux, l’homme clé de cette victoire francilienne ? Neymar dans tous les bons coups et omniprésent ? Leandro Paredes l’impact player ? Marquinhos le taulier ? Kimpembe le guerrier ? Bernat, encore et toujours présent dans les moments clés ? Ou simplement le collectif parisien qui a paru plus soudé que jamais ?