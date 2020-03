Témoignage – Comment palliez-vous le manque de PSG ?

Le temps est suspendu pour le Paris Saint-Germain et ses supporters suite à la propagation du Coronavirus. L’occasion de revenir et d’échanger tous ensemble, quotidiennement, sur nos meilleurs souvenirs avec le PSG.

Cela fera bientôt trois semaines que nous sommes, nous amoureux de football et du PSG, en sevrage total de ballon rond. La pandémie de Coronavirus ne faiblissant nullement, on a bien du mal à estimer le temps que cela prendra. Et vous, supporters parisiens, comment faites-vous pour pallier à ce manque de match du Paris Saint-Germain ? Trop occupé pour être sensible à ce manque ? En se regardant d’anciens matches et instants de frissons ? On attend vos réactions dans la section commentaire.