Débat – En cas de départ de Silva, qui devrait récupérer le capitanat ?

Le temps est suspendu pour le Paris Saint-Germain et ses supporters suite à la propagation du Coronavirus. L’occasion de revenir et d’échanger tous ensemble, quotidiennement, sur nos meilleurs souvenirs avec le PSG.

Petite projection en ce vendredi après-midi : on le sait, Thiago Silva pourrait bien quitter le navire parisien l’été prochain. Le capitaine parisien se trouve, en effet, en fin de contrat au 30 juin. Le central aimerait prolonger son aventure en rouge et bleu, mais la décision du board parisien devrait se dessiner une fois la campagne de Ligue des champions terminée. Pour l’heure, la tendance serait plutôt à son départ. Et forcément, dans ce cas, il faudrait placer le brassard de capitaine sur l’avant-bras d’un autre joueur. Et selon vous, quel joueur serait à même de porter cette responsabilité ?