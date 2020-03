Témoignage – Quel est le joueur le plus sous-coté de l’histoire du PSG ?

Le temps est suspendu pour le Paris Saint-Germain et ses supporters suite à la propagation du Coronavirus. L’occasion de revenir et d’échanger tous ensemble, quotidiennement, sur nos meilleurs souvenirs avec le PSG.

Après le strass des Brésiliens, concentrons-nous sur les hommes de l’ombre. Ceux qui ne font pas de bruit et qui ont pourtant marqué l’histoire du PSG, à leur manière. Des joueurs qui ont toujours répondu présents dans les matches décisifs sans pourtant faire de vague, tout en permettant aux stars de briller. L’exemple le plus fréquent dans le football est celui de Claude Makelele lors de la période “galactique” du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain ne déroge pas à cette règle, et ceci quelque soit les époques : Jean-Pierre Dogliani, Vincent Guérin, Alain Roche, le fantasque Valdo, Mikel Arteta, Juan Pablo Sorin, ou encore plus récemment Sherrer Maxwell, Thiago Motta et Juan Bernat… Tous ces noms, parmi tant d’autres, évoquent des souvenirs à bon nombre de supporters Rouge & Bleu et ont une place toute particulière dans leur coeur.

C’est pour cela que nous vous demandons, quel est le joueur parisien le plus sous-coté de l’histoire du club ? Quel souvenir avez-vous de lui ? Quel match vous a marqué particulièrement marqué ?

