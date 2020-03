Témoignage – Quel est le meilleur dribbleur de l’histoire du PSG ?

Le temps est suspendu pour le Paris Saint-Germain et ses supporters suite à la propagation du Coronavirus. L’occasion de revenir et d’échanger tous ensemble, quotidiennement, sur nos meilleurs souvenirs avec le PSG.

C’est un débat qui a fait rage ces derniers jours sur les réseaux sociaux, où beaucoup ont échangé pour savoir qui était le meilleur dribbleur de l’histoire du football. Des noms comme Messi, Zidane, Maradona ou encore Cristiano Ronaldo ont circulé. Plus surprenants, des joueurs tels que Mahrez, Saint-Maximin et Boufal ont aussi été cités.

Le PSG a connu aussi dans son histoire des grands manieurs de ballon et des amoureux du dribble. Évidemment on se retourne vers le Brésil, en se remémorant les gestes exceptionnels de Ronaldinho au début des années 2000, ceux de Nenê à la fin de l’ère Colony Capital ou encore de Lucas Moura et surtout ceux de l’homme le plus cher au monde : Neymar Jr.

Mais d’autres phénomènes ont aussi porté la tunique Rouge & Bleu comme Augustin Jayjay Okocha dans les années 90 et Safet Susic dans des temps encore plus anciens, qui ont ensorcelé le Parc des Princes avec leurs dribbles chaloupés exceptionnels !

C’est pour cela que nous vous demandons, quel est le meilleur dribbleur l’histoire du Paris Saint-Germain ? Quel souvenir avez-vous de lui ? Quel dribble vous a marqué particulièrement marqué ?

