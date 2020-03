Témoignage – Quel est votre Classico préféré ?

Demain soir, le PSG devait se déplacer au Stade Vélodrome pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Mais avec la pandémie du Coronavirus, le monde et les événements sportifs sont actuellement à l’arrêt. Durant ces temps moroses, un petit retour sur les Classicos du passé n’est pas une mauvaise chose. Pour vous quel est le meilleur Classico de l’histoire, quel est votre meilleur souvenir d’un Classico ? La masterclass de Ronaldinho à l’aller et au retour lors de la saison 2002-2003, le 1-5 au Vélodrome de février 2017. Le 5-1 de janvier 1978 au Parc des Princes ou bien encore les deux finales de Coupe de France de 2006 et 2016 ?

