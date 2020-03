Témoignage – Quel est votre premier souvenir du PSG ?

Le temps est suspendu pour le Paris Saint-Germain et ses supporters. Après une qualification convaincante face au Borussia Dortmund mercredi dernier (2-0), le club de la capitale et le sport en général sont en pause à cause de la propagation du Coronavirus. L’occasion de revenir et d’échanger tous ensemble, quotidiennement, sur nos meilleurs souvenirs avec le PSG.

Pour cette première chers supporters parisiens, nous vous demandons donc de partager votre premier souvenir du Paris Saint-Germain. Quelle époque ? Quelle rencontre ? Quel maillot ? Quels joueurs ? Réagissez dans la section commentaires ci-dessous.