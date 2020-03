Témoignage – Quelle est la meilleure recrue du PSG sous QSI ?

Le temps est suspendu pour le Paris Saint-Germain et ses supporters suite à la propagation du Coronavirus. L’occasion de revenir et d’échanger tous ensemble, quotidiennement, sur nos meilleurs souvenirs avec le PSG.

Le club de la capitale a changé de dimension en 2011 avec le rachat de Qatar Sports Investments et l’arrivée donc des dirigeants qataris. Le PSG, en seulement quelques années, est devenu un des clubs les plus populaires et les plus reconnus d’Europe, avec pour ambition de conquérir le vieux continent grâce à des recrutements extrêmement ambitieux. Si certains n’ont pas réussi à s’imposer chez les Rouge & Bleu, d’autres sont devenus des légendes du club. Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell, Thiago Motta, Blaise Matuidi, Marco Verratti, Angel Di Maria, Neymar Jr, Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic ou encore Kylian Mbappé… Tous ces joueurs, parmi beaucoup d’autres, ont marqué l’histoire récente du Paris Saint-Germain.

C’est pour cela que nous vous demandons, quelle est la meilleure recrue du PSG sous QSI ? Quel souvenir avez-vous de lui ? Quel match vous a marqué particulièrement marqué ?

