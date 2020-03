Témoignage – Quelle recrue du PSG sous QSI a été le plus gros flop ?

Le temps est suspendu pour le Paris Saint-Germain et ses supporters suite à la propagation du Coronavirus. L’occasion de revenir et d’échanger tous ensemble, quotidiennement, sur nos meilleurs souvenirs avec le PSG.

Continuons à nous intéresser au PSG sous pavillon qatari. Rappelons que le club de la capitale a été racheté en juin 2011 par Qatar Sport Investments, ce qui fût une véritable révolution. Les nouveaux dirigeants ont par la suite énormément investi sur le marché des transferts pour recruter des joueurs extraordinaires, qui ont marqué l’histoire des Rouge & Bleu, comme on l’a vu ce mardi.

Mais en étant aussi actif lors du mercato, on se risque à faire des ratés, et le PSG ne déroge pas à la règle.

Hatem Ben Arfa (arrivé libre), Grzegorz Krychowiak (35 M€), Jésé (25 M€), Yohann Cabaye (28 M€) ou encore Diego Lugano (3M€) sont les premiers noms – parmi d’autres – qui viennent en tête des supporters parisiens. Ces joueurs, attendus à leur arrivée, auront déçu et n’auront pas laissé un souvenir indélébile de leur passage dans la capitale française.

C’est pour cela que nous vous demandons, quelle recrue du PSG a été le plus gros flop sous QSI ? Quel souvenir avez-vous de lui ?

Réagissez dans la section commentaires ci-dessous !