Silva, Cavani… le point sur la séance du jour du PSG

Malgré l’accumulation des mauvaises nouvelles, le Paris Saint-Germain doit se mobiliser pour se qualifier pour les 1/4 de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmud. Après un match aller très mitigé avec une défaite à la clé (2-1), les Rouge & Bleu sont dans l’obligation de gagner à domicile et ce sans ses supporters.

De nombreux médias partagent les dernières informations de l’entrainement du jour au PSG, à 48 heures de cette affiche. Comme l’a annoncé le quotidien Le Parisien, Kylian Mbappé ne s’est pas entraîné pour cause de maux de gorge.

Mais le coach allemand du PSG s’est adapté à cette absence de dernière minute pour travailler un 4-4-2 avec Thiago Silva en défense centrale accompagné de Presnel Kimpembe. Layvin Kurzawa était aligné à gauche de la défense, et a été remplacé par Juan Bernat au cours de cette séance, tandis que Thilo Kehrer était lui à droite. Marquinhos et Gueye ont formé la paire du milieu de terrain (le Sénégalais a lui aussi été échangé par Paredes). Sarabia, Neymar, Di Maria et Cavani ont formé le quatuor offensif. Mauro Icardi a pris la place de l’Uruguayen à la pointe de l’attaque au cours de l’entrainement. Le journal francilien rajoute sur son site internet que le “Matador” a écourté son entrainement sans réelle raison apparente. On en saura sûrement un plus dans la journée…