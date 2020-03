Thiago Silva présent au Camp des Loges ce dimanche (L’Equipe)

Le compte à rebours continue pour Thiago Silva et sa participation au huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Le capitaine parisien fait tout son possible pour être disponible pour ce match capital de la saison parisienne. Comme le rapporte l’Equipe, alors que la “plupart de ses coéquipiers étaient au repos, Thiago Silva a reçu des soins et a travaillé au Camp des Loges ce dimanche.” Légèrement touché à l’adducteur, mais sans gravité, Idrissa Gueye était lui aussi présent au Camp des Loges ce jour. Les Parisiens retrouveront l’entrainement demain à deux jours du match du BVB.

Le quotidien francilien donne quelques indices sur le onze de Thomas Tuchel. S’il est rétabli, Thiago Silva jouera avec Presnel Kimpembe en défense centrale, ce qui ferait donc monter Marquinhos au milieu. En ce qui concerne l’attaque, Cavani aurait un avantage sur Icardi pour débuter dans le quatuor offensif. Enfin, un doute subsiste toujours sur le poste de latéral gauche.