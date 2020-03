“Thilo Kehrer a faim, il veut montrer qu’il peut être présent dans les grands matches”

Mercredi soir, Thomas Tuchel aura une seule option au poste de latéral droit : le polyvalent Thilo Kehrer. A ce poste l’international allemand de 23 ans est sans concurrent, puisque Thomas Meunier est suspendu face au BVB et Colin Dagba reste en phase de reprise. Ce sera l’occasion pour Thilo Kehrer de tourner définitivement la page du match contre Manchester United (1-3) pendant lequel il avait été à l’origine du premier but des Red Devils, dès la 2e minute, suite à une passe en retrait à l’aveugle. Une erreur qui a longtemps marqué les supporters du PSG, et le principal concerné. Un an plus tard, Thilo Kehrer a la possibilité de passer à autre chose.

“Pour être franc, il a été touché. Jusqu’à ce match, il était vraiment en avance dans son plan de progression à Paris, il avait joué beaucoup plus que ce à quoi il s’attendait pour sa première saison. Comme c’est encore un jeune joueur, ça a pris un peu de temps pour remonter la pente, confie un proche à L’Equipe. Il a faim. Sa boulette contre Manchester ne l’a forcément pas aidé, mais il a digéré tout ça. Il a à cœur de montrer qu’il peut être présent dans les grands matches.”