Travail en salle pour Silva, Di Maria et Dagba à l’entraînement (RMC Sport)

À six jours du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund, l’infirmerie du PSG commence à se vider. Annoncé forfait face au BVB, Thiago Silva a finalement un infime espoir de participer à cette rencontre européenne au Parc des Princes (11 mars). En effet, L’Equipe nous informait que le capitaine parisien avait repris la course en début de semaine. De son côté, le journaliste de RMC Sport – Loïc Tanzi – nous indique que le défenseur des Rouge et Bleu s’est une nouvelle fois entraîné en salle ce jeudi, comme nous le montre les images de l’entraînement du jour, publiées sur le site officiel du PSG. L’international brésilien “espère toujours pouvoir être dans le groupe pour la réception du BVB”, précise RMC sur son site internet.

Blessé au genou depuis la rencontre face à Pau (victoire 2-0 du PSG, le 29 janvier) en Coupe de France, Colin Dagba a participé sans problème à la séance collective du jour, rajoute le journaliste de RMC. Ángel Di María a également “pu faire la séance normalement.” L’international argentin avait ressenti une gêne à la cuisse lors de la victoire face à Dijon et n’avait pas disputé la moindre minute contre Lyon. De leur côté, les titulaires de la rencontre face à l’OL sont resté en salle “pour du travail physique et du vélo”, précise RMC.

Crédit photo : psg.fr