Tribune CS – Lille s’impose à Nantes, place à Bordeaux / Nice

La 27e journée de Ligue 1 se poursuit cet après-midi avec deux matches. Grâce à sa victoire hier contre Toulouse, Rennes a repris quatre points d’avance sur Lille. Les Lillois qui se déplaçaient à Nantes se devaient de l’emporter s’ils ne voulaient pas être distancés dans la course à la troisième place. Et c’est chose faite pour les coéquipiers de Renato Sanches, qui se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but de Benjamin André (0-1, 58e). Avec ce succès, le LOSC recolle aux Rennais. De son côté, Nantes n’a pas su valider à domicile sa belle victoire au Vélodrome la semaine dernière et reste englué dans la deuxième partie du classement (11e).

Le deuxième match de la journée est un duel de club qui vise l’Europe mais qui sont en deuxième partie de classement. Bordeaux (13e) reçoit Nice (10e). Les deux équipes, qui restent sur deux mauvais résultats la semaine dernière, voudront l’emporter pour garder le rêve d’Europe intacte.

Un match à commenter ici, entre supporters, c’est Tribune CS !

Le XI Bordelais : Costil (c) – Kwateng, Koscielny, Pablo, Sabaly – Basic, Otavio, Pardo – Kalu, De Preville, Hwang

Le XI Niçois : Benitez – Danilo B., Dante (c), M. Sarr – M. Wagué, Claude-Maurice, K. Thuram, Lees-Melou, Durmisi – Ounas, Dolberg.