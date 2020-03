Troch : “Le match contre Dortmund est une étape, pas la finalité”

Défait lors du match aller suite à une piètre performance du côté de la Ruhr (1-2), le Paris Saint-Germain aura l’occasion de renverser la tendance ce mercredi 11 mars lors de la réception du Borussia Dortmund à l’occasion des 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Pourtant, malgré un score loin d’être catastrophique, nombre d’observateurs doutent de la faculté des Rouge et Bleu à parvenir à se transcender au cours d’une soirée européenne.

Forcément, avec les désillusions rencontrées par les joueurs franciliens, et leurs supporters, on a l’impression d’un blocage psychologique au sein de la compétition continentale. Un aspect sur lequel France Télévision a interrogé Denis Troch, coach mental auprès de sportifs. Avec un mot d’ordre pour ce dernier, croire en sa chance : “Il n’y a pas de malédictions. La victoire, le plaisir, la réussite, le bonheur n’appartiennent pas qu’aux autres.”

Denis Troch explique également que l’environnement autour du club peut, bien évidemment, être néfaste. Mais selon lui, la priorité est de ne surtout pas perdre d’énergie à tenter de convaincre cet entourage néfaste. Et pour cela, il donne l’exemple de Barcelone de 2017 face à ce même PSG.

“Tout le monde parle de la “remontada” de Barcelone face à Paris : à Barcelone, tout le monde s’est mis à croire au même message, à la qualification. À partir de là, tout le monde avait la même dynamique, sans se poser aucune question. Pour réussir, il est nécessaire que tout le système aille dans le même sens et que tout le monde se sente concerné . Surtout quand tu n’as jamais gagné la compétition visée.”

Enfin, Denis Troch conclut en insistant sur un point extrêmement important : le match retour face à Dortmund est une étape, non la finalité. Il faut donc l’aborder comme telle.

“Il faut donner du sens à la saison, tendre vers le titre : la finalité, c’est la Champions League. Il ne faut pas non plus se le rappeler systématiquement. (…) Il faut garder en tête que les 8es de finale sont plus une étape, un passage, qu’un objectif en soi. Si le PSG se focalise sur chaque étape, il y a beaucoup de dispersions et d’énergie perdue. (…) Le doute est légitime, mais dès le moment où tu te retrouves sur la pelouse et que le coup de sifflet est donné, il faut faire abstraction de tout ça. Sinon, ce sentiment de peur gangrène tout le monde.”