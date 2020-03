Trois options envisagées par l’UEFA pour terminer la saison (RMC Sport)

La propagation du Coronavirus Covid-19 à l’échelle mondiale a complètement bouleversé le monde du sport. Face à cette crise sanitaire, l’UEFA a décidé de reporter l’Euro en 2021 et de suspendre ses Coupes d’Europe. Une reprise des différentes compétitions dépendra de l’évolution sanitaire. Ainsi, l’instance européenne envisage trois options afin de terminer les différentes compétitions de la saison 2019-2020, comme le rapporte RMC Sport sur son site internet.

Une réunion téléphonique a eu lieu entre responsables des clubs professionnels ce vendredi en fin de matinée. Le président de la FFF – Noël Le Graët – a rappelé sa volonté de terminer la saison au-delà du 30 juin. Le patron de la Fédération Française de Football souhaite notamment placer dans le futur calendrier les deux matches amicaux de l’Equipe de France face à l’Ukraine et la Finlande (des rencontres initialement programmées en mars). Ainsi, RMC Sport indique que l’UEFA a envoyé “une cinquantaine de pages aux différentes Fédérations européennes, mais aussi aux ligues et aux club membres de l’ECA” afin de trouver une solution pour le futur calendrier, même si la reprise des différents championnats dépendra de l’évolution sanitaire.

Les trois recommandations envisagées par l’UEFA pour conclure la saison sont : le 30 juin, le 31 juillet ou le 31 août. Si la première option est irréalisable, les deux autres propositions sont faisables même si cela décalera le début de la saison 2020-2021. Concernant les options du 31 juillet et 31 août, deux possibilités sont envisagées “finir les championnats domestiques, jouer les finales de coupes nationales, glisser une période internationale et terminer les deux coupes d’Europe dans un même calendrier. Ou terminer les championnats et les coupes nationales puis terminer les deux coupes d’Europe“, précise le média sportif sur son site internet.