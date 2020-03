Tuchel : “Je suis heureux de jouer un match comme ça, on doit gagner demain”

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace au Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la demi-finale de la Coupe de France. Afin d’évoquer cette rencontre, Thomas Tuchel était une conférence de presse. Morceaux choisis.

Groupe

Tuchel : “Ander Herrera, Thiago Silva, Éric Choupo-Moting sont indisponibles. Presnel Kimpembe est suspendu et Dagba n’est pas encore prêt. Pour Angel Di Maria on doit attendre un peu. Je ne sais pas si on jouera avec Marco Verratti et Thomas Meunier, je dois réfléchir (ils sont suspendus contre Dortmund).”

Le match face à Lyon ?

Tuchel : “C’est un grand défi, c’est un match difficile. C’est une équipe qui a gagné deux grands matches, ils jouent avec confiance. Nous aussi, on a confiance, on est prêts pour ce défi, c’est un bon match, c’est le bon moment. Je suis heureux de jouer un match comme ça. On doit gagner demain.“

Huis-clos face à Dortmund ?

Tuchel : “Si c’est comme ça, c’est un handicap mais il y a des choses plus importantes que le foot. Il n’est pas isolé. Il n’y a rien de décidé, on doit être attentif, attendre et rester patient.“

Retour de Thiago Silva contre Dortmund ?

Tuchel : “Angel Di Maria sera-là contre Dortmund. Thiago travaille dur, il fait tout pour revenir le plus vite possible, s’il est prêt contre Strasbourg peut-être il sera prêt pour Dortmund. J’ai vu beaucoup de travail hier, on verra. S’il est disponible, ça peut aider. On doit attendre et décider avant Strasbourg.“

Les précautions avec le coronavirus ?

Tuchel : “C’est normal, c’est nécessaire. On prend des précautions. On se lave les mains, on est attentif dans les salles communes, on espère que ça suffit.“

Verratti et Meunier titulaire demain ?

Tuchel : “Je ne peux pas répondre, je n’ai pas décidé. Les deux sont disponibles, ils peuvent jouer. Tactiquement, c’est un autre match. C’est un match décisif, niveau Ligue des champions, on peut préparer le match de Dortmund demain. Si on laisse Thilo dans ce poste, on si Thomas joue. On peut préparer la mentalité et observer qui est capable de montrer de la qualité. On est une équipe forte, je n’ai pas peur. La dernière décision sera prise aujourd’hui à l’entraînement.“

Kylian Mbappé aux JO avec les Espoirs ?

Tuchel : “Je ne savais pas qu’il était pré-sélectionner. C’est un sujet entre lui et le club. Il va jouer aussi l’Euro. Rien n’est sûr. C’est une chose entre Kylian et le club, rien n’est décidé. On devra décider plus tard.“

Tanguy Kouassi

Tuchel : “Il peut jouer au milieu et en défense. Il est très fort, très attentif, très fiable. Il est confiant sur le terrain, c’est bien. Pour moi, on peut compter sur lui. Il a la possibilité de jouer demain, on décidera plus tard.“

Icardi moins performant ?

Tuchel : “Il est revanchard. Il est top professionnel. Il est arrivé très tard, sans préparation, j’ai déjà vu ce genre de situations. Il joue, c’est facile mais après beaucoup de match, il peut manquer de capacité ou de forme, on doit être patient avec lui. Cavani peut jouer aussi. Icardi a faim, il a absolument envie de jouer, c’est bien pour nous.“

Neymar ?

Tuchel : “Il est plus calme. À Bordeaux, il avait fait un bon match. Malgré le rouge. Il se prépare bien pour demain, il va jouer, il faut qu’il ait le rythme. Je suis heureux de l’avoir demain. Il est prêt. Il faut qu’il engrange du rythme.“

Attaquer d’entrée pour reposer les cadres contre Dortmund ?

Tuvhel : “On veut toujours attaquer. Ce sera un match serré. Si on doit jouer 120 minutes, on est prêts pour ça. On est préparé à toutes les éventualités. C’est un match isolé, qui est décisif, on doit se concentrer sur ce match et ne pas penser à Dortmund. Ce n’est jamais facile à Lyon. Il faut gagner, on doit attaquer.“