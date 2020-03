Tuchel : “Le résultat est fantastique”

Après avoir été mené au score au bout de dix minutes de jeu, le PSG a réussi à inverser la tendance pour finalement largement s’imposer contre Lyon (1-5) et se qualifier pour la finale de Coupe de France. Thomas Tuchel a tenu à saluer la performance de ses joueurs.

“Ce n’était pas facile de jouer à Lyon parce qu’ils avaient gagné leurs deux derniers matches. L’équipe a joué sérieusement, toujours concentrée. Ce n’était pas notre meilleur match jusqu’au penalty, confesse le coach parisien sur Eurosport 2. On a joué fort et concentré. On a fait ce qu’il était nécessaire de faire ici. On a su garder notre sang-froid. Nous sommes toujours capables de faire la différence avec la vitesse et la qualité de Kylian, Neymar, Pablo Sarabia, Edi et Mauro. Le résultat est fantastique.”