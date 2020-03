Tuchel : “Nous sommes tristes de jouer sans nos supporters”

C’est une rencontre un peu spéciale qui aura lieu ce mardi en 8e de finale retour de la Ligue des champions. En effet, le match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund aura lieu à huis clos sur décision de la préfecture de police en raison de la propagation du coronavirus sur le territoire national. Au micro de RMC Sport, le diffuseur de la rencontre qui a accès à l’avant-match, Thomas Tuchel s’est exprimé sur cette décision.

“C’est difficile de s’adapter. On ne peut pas parler de cette différence (de ne pas avoir les supporters), jouer sans supporters c’est énorme. C’est la situation et c’est notre effort de s’adapter. On doit être capable de s’adapter. La situation est bizarre. Nous sommes tristes de jouer sans nos supporters, a regretté Tuchel. L’atmosphère au Parc avec les supporters peut être énorme, ça peut aider, ça peut mettre beaucoup de pression sur notre adversaire. On doit régler cela tout seul. Nous sommes heureux de jouer ce match-là. On prépare des choses tactiquement, techniquement, nous sommes confiants d’avoir la capacité, la qualité et l’équipe pour gagner ce match.”

Alors que les conférences de presse d’avant-match ont été annulées, Thomas Tuchel s’est tout de même exprimé sur les antennes du diffuseur et de la chaine du club. Il a ainsi confirmé le retour de Thiago Silva et l’absence de Kylian Mbappé aux derniers entraînements avant la rencontre.

“Edi est là, nous sommes heureux que les choses aillent bien chez lui avec sa famille. C’est le plus important. Il est là, bien dans sa tête, toutes les choses sont réglées. Thiago a fait tous les entraînements. Je pense qu’il sera avec le groupe. On décidera demain après l’entraînement s’il joue. Pour Kylian, c’est autre chose. Il est malade, il a une angine depuis deux jours. Ce n’est pas grave mais il ne s’est pas entraîné. On décidera demain à 11 heures. On doit attendre pour voir s’il peut s’entraîner, peut-être ce soir en individuel. Peut-être que ce sera aussi possible demain et qu’il joue. On doit attendre, expliqué Tuchel sur RMC Sport et au micro de PSGTV. Est-ce qu’un joueur est à 100% s’il ne s’entraîne pas pendant trois jours ? Il est malade depuis deux jours. Ce sont des spéculations. Les angines sont différentes. On peut avoir une chose grave et on est vraiment malade. Ce n’est pas le cas de Kylian. Il a peu de fièvre mais pas trop. Peut-être qu’il pourra un peu s’entraîner aujourd’hui et continuer demain pour jouer. Mais c’est trop tôt pour parler de ça.“