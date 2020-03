Tuchel : “On a joué comme une équipe”

Thomas Tuchel est un entraîneur heureux. Après la défaite à l’aller, ses joueurs ont réussi à renverser la situation pour éliminer le Borussia Dortmund et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Au micro de RMC Sport 1, le coach allemand a tenu à féliciter ses joueurs et ses supporters, qui ont tout donné à l’extérieur du Parc des Princes.

Le match

“On a joué comme une équipe. On a prouvé que cette équipe est fiable. C’était nécessaire que l’on montre des bonnes choses aujourd’hui. Les gars ont encore montré ce soir, et félicitation à eux. C’est un plaisir pour moi d’être le coach aujourd’hui. C’était un super moment.”

L’avant-match

“On a eu une bonne atmosphère dans le bus. L’arrivée en bus avec les Ultras ça a donné une bonne atmosphère. On a chanté ensemble dans le bus et c’était une atmosphère spéciale. Je voulais que l’on joue avec cet état d’esprit. Après, on a dû faire la première mi-temps et la deuxième mi-temps seul. Normalement, le foot, c’est une relation entre les spectateurs et l’équipe et ça donne une énergie spéciale. C’était plus difficile aujourd’hui mais l’équipe était formidable.“

Les supporters à l’extérieur du Parc des Princes

“Pendant le match j’étais concentré, et je n’ai pas fait attention. Mais après, j’étais là-bas. Le football, c’est pour eux. C’est bien qu’ils aient attendues et qu’ils aient chanté tout le temps.“