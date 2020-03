Tuttosport imagine un plan de la Juventus pour convaincre le PSG de lâcher Icardi

Si en Espagne le feuilleton Neymar est reparti de plus belle, en Italie le nom de Mauro Icardi (27 ans) revient avec insistance à la Juventus. Si l’Argentin est prêté par l’Inter avec option d’achat de 70 millions d’euros, le PSG pourrait l’acquérir définitivement à la fin de la saison. Ce qui ferait les plans de la Vieille Dame. Selon Tuttosport, les Bianconeri espèrent que le club de la capitale lève cette option d’achat car le club piémontais pourrait négocier directement avec le PSG et non avec l’Inter.

Et la Juve aurait des arguments de poids pour convaincre la direction parisienne. Le média transalpin évoque un échange d’un ou plusieurs joueurs pour faire pencher la balance. Ainsi, les noms de Mattia De Sciglio, régulièrement cité, Miralem Pjanic, Douglas Costa et Paulo Dybala sont évoqués pour chiper Icardi au PSG. En cette période de confinement liée au covid-19, les imaginations vont bon train…