Un calendrier du PSG encore plus incompatible avec une épopée européenne

L’évolution des conditions sanitaires et le calendrier du PSG conditionneront la reprogrammation du Racing Strasbourg / Paris SG qui devait se disputer ce samedi à 17h30 à la Meinau, dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Or les deux facteurs risquent de compliquer les choses. Et il se pourrait que jouer en Alsace le mercredi 18 mars, même à huis-clos devienne une option si le PSG élimine le Borussia Dortmund mercredi prochain. Car l’agenda du Paris Saint-Germain est de plus en plus improbable. Pour ne pas dire incompatible avec une épopée européenne.

Si le PSG atteint les quarts de finale de l’UEFA Champions League, il devra sacrifier la finale de la Coupe de la Ligue trop collée à la trêve internationale et trois à quatre jours avant le match aller en coupe d’Europe ! Sans oublier que cette finale de la Coupe de la Ligue densifie le calendrier ultérieur avec des matches tous les trois jours et on trouve même une finale de la Coupe de France contre Saint-Etienne programmée juste avant une demi-finale aller de la Ligue des champions ! Bref, on ne sait pas si à la LFP ou la FFF on souhaite réellement que le Paris SG passe des tours européens. En tout cas rien n’est fait pour. Une épopée continentale pousserait les Rouge & Bleu à aligner des équipes bis au Stade de France lors des deux coupes nationales. Étonnant. Et il devient quasiment impossible de recaser des matches comme celui de Strasbourg.