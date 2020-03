Un huis-clos coûterait environ 5 millions d’euros au PSG

La menace est prégnante et pesante, encore plus depuis l’annonce d’un Valence-Atalanta à huis clos mardi prochain pour cause d’épidémie de covid-19… en Lombardie, le destin du PSG-Borussia est entre les mains des autorités sanitaires et gouvernementales françaises. Aujourd’hui, à Paris, personne n’espère que les gradins du Parc des Princes resteront vides dans une semaine alors que l’enjeu sportif est gigantesque pour le club de la capitale. Outre la perte du 12e homme, un huis-clos aurait un coût financier : environ 5M€ selon L’Equipe en termes de billetterie, hospitalité et ventes. “Un risque qui ne serait pas forcément couvert par les assurances”, qui plus est. Sans parler du manque à gagner en cas d’élimination si l’environnement contribuait à une désillusion.