Un match de gala pour les 50 ans du PSG le 29 août (RMC Sport)

L’année 2020 est particulière pour le PSG. En effet, le club de la capitale, né en 1970, fête ses 50 ans. Et pour l’occasion, les dirigeants du club veulent marquer le coup. Pour cela, une grande fête aura lieu le 29 août prochain au Parc des Princes rapporte RMC Sport.

“Le PSG veut organiser un All Star Game réunissant les plus grandes légendes du club et les joueurs actuels“, indique le média français. Ainsi, tous les anciens joueurs et entraîneurs ont été invités pour l’occasion à se mesurer à l’équipe actuelle. D’autres activités et un concert son également au programme.