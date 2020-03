Une projection de calendrier de la fin de la Champions League

La France, comme de nombreux pays, est confinée pour des raisons sanitaires. Et cela devrait durer au-delà des deux semaines déjà programmées par les autorités du pays. Si la priorité n’est pas le football, les amateurs de ballon rond se demandent s’ils vivront la fin des compétitions domestiques et internationales. A cette date, toutes les instances comptent aller au bout, quitte à jouer en juin et même juillet.

Pays au monde le plus touché actuellement par la pandémie de covid-19, l’Italie mise sur une reprise de la compétition début mai. Quinze dates sont à trouver pour les compétitions nationales. Gabriele Gravina, président de la FIGC, s’est exprimé sur le sujet au micro de Radio24. “Nous tablons sur une reprise de la Serie A le 3 mai, pour terminer le 30 juin. L’hypothèse la plus optimiste c’est le 14 avril, la deuxième début mai, la dernière le 13 juin. Dans le cas malheureux où ne pourrions pas terminer d’ici la fin juin, nous demanderions au gouvernement, à l’UEFA et à la FIFA d’aller jusqu’au 10/15 juillet. Le but est de jouer le plus possible. Si nécessaire, nous changerons le format actuel vu cette situation extraordinaire, donc avec play-off ou play-out. Notre position est de donner la priorité aux compétitions nationales“.

En Espagne, le “grand ami” du PSG, Javier Tebas, président de LaLiga, a confié le calendrier qu’il avait en tête. Une 28e journée jouée le 16/17 mai et un terme du championnat le 11/12 juillet. Une prévision qui intègre un bon parcours européen des clubs espagnols en coupe d’Europe. L’Atlético de Madrid est qualifié pour les quarts de finale de la Champions League. Le Real Madrid et le FC Barcelone doivent jouer les huitièmes retour. Getafe et Séville sont en course en Europa League. L’intéressant dans cette projection globale, c’est le possible nouveau calendrier de la Champions League et de l’Europa League. Précisons que l’UEFA n’a évidemment rien arrêté à ce sujet. Mais voici, car c’est intéressant, la projection espagnole pour les compétitions européennes :