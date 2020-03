Une série documentaire sur les coulisses et l’histoire du PSG en préparation chez Amazon

L’année 2020 est spéciale pour le PSG puisque c’est celle de ses 50 ans. Plusieurs préparatifs pour cet anniversaire ont déjà été annoncés et ce vendredi, Amazon a indiqué qu’il était en train de préparer une série documentaire autour des Rouge & Bleu et de son histoire. Ce documentaire sera divisé en quatre parties et il devrait rapidement arriver sur la plateforme digitale du géant américain. “Ce programme sera produit par la société Capa et PSG TV, la chaîne du club parisien, et réalisé par Manuel Herrero, spécialiste des documentaires sportifs“, rapporte l’Equipe. Pour l’AFP, Isabelle Bertrand, directrice des acquisitions pour Amazon France, a expliqué que les négociations avaient été longues avec les dirigeants parisiens. “On n’est pas là pour faire la publicité du club. En fait, nous, ce qui nous intéressait, c’est que le PSG est non seulement le club français le plus titré, mais c’est aussi un club qui est très intéressant parce qu’il a une identité forte et qui est clivant. Il y a donc des aspérités, des éléments de drame, des tensions et des personnages qui gravitent autour du club“, conclut Isabelle Bertrand. Pour découvrir les coulisses et les archives du PSG, les supporters parisiens devront patienter encore quelques semaines voire mois.