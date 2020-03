Officiel – Arrêt de la L1 dès aujourd’hui

Le coup de frein est total. La suspension à effet immédiat de toutes les compétitions nationales est actée depuis ce matin, et jusqu’à nouvel ordre, dans un contexte d’épidémie de covid-19 et de quasi confinement décrété en France. Après l’arrêt du National, du footballeur amateur et de la D1 féminine (donc le PSG/OL programmé ce samedi 14 mars) à compter de ce vendredi matin, c’est la Ligue 1 et la Ligue 2 qui sont immédiatement mises entre parenthèses. Une décision votée lors d’un Conseil d’administration exceptionnel ce matin. Pas d’OL/Reims ce soir donc. Mardi, l’UEFA devrait emboîter le pas en suspendant les compétitions européennes. Idem pour l’équipe de France (annulation des matches amicaux du 27 mars contre l’Ukraine et du 31 contre la Finlande). Une situation inédite pour des raisons sanitaires. L’Italie, l’Espagne et l’Allemagne ont également décidé d’arrêter leurs championnats respectifs. De quoi chambouler la fin de saison et les programmes des différents clubs.