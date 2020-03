Vers un report de la finale de la Coupe de la Ligue

La dernière Coupe de la Ligue tournera-t-elle en eau de boudin ? Déjà programmée le samedi 4 avril, juste derrière la trêve internationale et juste avant les quarts de finale de l’UEFA Champions League qui peuvent encore concerner le PSG et l’Olympique Lyonnais, la finale de Coupe de la Ligue est menacée de huis clos. En effet, les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont interdits en France jusqu’au 15 avril. De quoi contrarier la LFP qui voit mal se jouer sa finale dans un stade vide… C’est pourquoi, comme le rapporte RMC Sport, “le report de ce match va être étudié demain au sein du bureau de la Ligue et pourrait être validé dans la foulée. Plusieurs sources concordantes au PSG et au sein de l’OL espèrent que cette rencontre sera reportée à une date ultérieure en fin de saison pour pouvoir profiter de ce moment avec tous les supporters parisiens ou lyonnais.” Une décision à priori de bon sens.