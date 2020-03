Vers un report des JO en 2021

Après le report de l’Euro 2020 à l’été 2021, on se dirige aussi vers un report des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors que les organisateurs ont repoussé jusqu’au dernier moment cette éventualité, il semblerait bien que la compétition mondiale ne se déroule pas cet été comme prévu initialement. En effet, comme le rapporte L’Equipe, Shinzo Abe, Premier ministre japonais, a demandé à Thomas Bach, président du CIO, de reprogrammer les Jeux Olympiques à l’été 2021 en raison de la pandémie du Coronavirus. Devant la presse, Shinzo Abe a fait savoir que Thomas Bach “avait exprimé son accord à cent pour cent“. L’officialisation de ce report n’est pas encore intervenue mais il ne devrait donc plus trop tarder. La question de la présence des joueurs du PSG au JO ou non est donc reportée de la même manière.