Villas-Boas : “Hier à Paris c’était ridicule !”

Plusieurs milliers d’Ultras du PSG à proximité du Parc des Princes avant, pendant et après le choc de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, c’était “ridicule” pour André Villas-Boas, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. A ses yeux, toutes les compétitions devraient être suspendues et tous les rassemblements interdits… Et il l’a dit de manière virulente en accusant la Préfecture de Police de Paris.

“Des mesures ont été prises ou vont l’être, on va faire confiance à l’Etat. Jusqu’au 15 avril, c’est huis clos pour tout le monde. Il y a aussi cette possibilité de suspendre la Ligue des champions et l’Europa League, a commenté le coach portugais de l’OM en conférence de presse. Mon opinion c’est qu’il faudrait tout suspendre le plus vite possible. C’était comme ça en Chine quand ils ont subi le virus avant tout le monde. Ils ont une discipline que nous, Européens, n’avons pas. On rigole un peu avec la santé... c’est mon avis. Que dire aux supporters de l’OM qui voudraient venir à côté du Vélodrome pour le Clasico ? C’est la Préfecture de Police de Paris qui a autorisé cette chose. Mon opinion, c’est que c’est ridicule ! On a plus de supporters que Paris en nombre. Tu sais combien de supporters de Marseille viendraient devant pour le Clasico ?! C’est incroyable qu’une chose comme ça soit autorisée ! Tu ne peux pas fermer les musées, les écoles, et laisser un match à huis clos avec 3000 personnes dehors ! Pour moi c’est un scandale, pour eux c’est fantastique, une belle fête ! Que voulez-vous que je dise ? Si tu tiens à ta famille… Moi franchement, j’apprends que quelqu’un de ma famille est touché à cause de ce rassemblement, je porte plainte contre la Préfecture de Paris. Ou on prend des mesures ou on ne prend pas des mesures. Si on joue à huis clos, les gars, restez à la maison, c’est le plus important. Cela me semble ridicule et j’espère qu’on sera assez civilisés pour ne pas faire la même chose pour le OM-PSG. On parle de la santé de la famille, un peu de conscience civique toute de même…”