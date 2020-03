Villas-Boas : “Le plus viable serait de finir cette saison en novembre-décembre”

Parti au Portugal, André Villas-Boas, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, n’hésite pas à donner son opinion. On se souvient de son indignation après le rassemblement des Ultras du PSG devant le Virage Auteuil avant, pendant et après le choc européen contre le Borussia Dortmund (2-0). Cette fois, le coach phocéen surfe sur l’idée de Jean-Pierre Rivère, président de l’OGC Nice, avec un alignement du calendrier sur l’année civile.

“On commence à penser que le plus viable serait de finir cette saison en novembre-décembre et enchaîner sur un calendrier civil à partir de 2021 pour arriver jusqu’en 2022 et la Coupe du monde au Qatar, a commenté le technicien portugais au micro de RMC. Après il faudra qu’on revienne à un calendrier normal. Pour la santé économique des clubs, ce serait bon de terminer le championnat.”