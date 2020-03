Villas-Boas : “Si tu fermes le Louvre pour 5000 personnes tu dois fermer un stade”

Visiblement mal informé sur la situation actuelle à Paris en ce qui concerne le covid-19, l’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas – au terme du 2-2 face à Amiens dans un Vélodrome bien garni – a pris pour exemple la fermeture du musée du Louvre pendant trois jours pour valider des mesures fortes dans les stades, comme celle du report du Strasbourg-PSG. Or, c’est une pénurie de personnel, résultat d’un droit de retrait exercé par des agents, qui a provoqué la fermeture du Louvre, et non pas les autorités.

“Le Strasbourg-PSG reporté ? On ne pas jouer avec la santé, pour moi c’est une bonne décision, la santé est plus importante. Je ne suis pas un expert mais on peut pas prendre cette situation d’une façon légère, a commenté André Villas-Boas, le coach portugais de l’OM. Pour moi l’exemple reste les Italiens, si tu fermes le Louvre pour 5000 personnes tu dois fermer un stade. C’est mon opinion.”