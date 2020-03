Vu de Strasbourg, “le PSG est dans un moment de grande excitation”

Il est toujours intéressant d’avoir un ressenti en provenance de l’adversaire à venir pour le PSG. Cela tombe bien, le Racing Strasbourg a son éditorialiste attitré : Jean-Marc Butterlin, ancien Chef des Sports du journal L’Alsace, membre du Conseil d’Administration de l’Association Racing Club de Strasbourg Alsace. Sur le site officiel du club, il admet que la réception du PSG est LE match de la saison, et qu’il s’annonce haut en couleurs, quatre jours avant le match retour de la Ligue des champions au Parc des Princes contre le Borussia Dortmund.

“L’attaque du PSG vient de marquer 21 buts en 5 matches avant de surgir à la Meinau. Il en a pris 9 aussi ce qui, si on reste dans la continuité, pourrait donner l’idée d’un match tout simplement tempétueux, samedi après-midi à la Meinau, écrit Jean-Marc Butterlin sur le site officiel du club alsacien. À l’approche de son match contre Dortmund, Paris déboule à fond la caisse et il faut balayer tout de suite l’impression qu’il va prendre son rendez-vous alsacien par-dessus la jambe. Car le PSG est dans un moment de grande excitation qui remue tout autant les titulaires probables de mercredi prochain et ceux qui n’ont pas tort de penser qu’il y a peut-être quelque chose à gratter d’ici là. […] Paris avance avec l’idée d’une dynamique à conserver. Une défaite ferait jaser quand même. Le PSG n’aimera pas revenir une troisième fois de suite de Strasbourg, en Ligue 1, sans être parvenu à faire plier le Racing. Pas maintenant. […] Mais c’est le match que nous attendons chaque année depuis le retour du Racing dans le grand monde, un peu plus que les autres, avouons-le.”