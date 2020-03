Watzke (BVB) : “Je pense que s’il n’y a de spectateurs, nos fans doivent respecter cette décision”

À J-8 du huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, de nombreuses incertitudes entourent cette rencontre. Suite à la propagation du Coronavirus, cette confrontation retour pourrait se jouer à huis clos au Parc des Princes, même si le club de la capitale a confirmé “qu’à ce stade, la rencontre se déroulera dans des conditions normales.” Dans un entretien accordé à RMC Sport, le directeur général du BVB – Hans-Joachim Watzke – s’est exprimé sur ce potentiel huis clos du Parc des Princes.

“Tout le monde sait que s’il n’y a pas de déplacement, ce sera à cause de la situation du coronavirus et non pour des raisons disciplinaires. Je pense que s’il n’y a de spectateurs, nos fans doivent respecter cette décision. Je pense que le match va se jouer. C’est la décision des autorités françaises. Si ce sera avec avec 50.000 ou 5.000 spectateurs, ou peut-être aucun, ça n’a pas d’influence. Pour nous, ce n’est pas important. Il faut qu’on soit le plus en forme possible sur le terrain. Pour les tribunes, ce n’est pas de notre ressort mais celui des autorités françaises.”