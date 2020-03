Watzke (BVB) : “L’Etat du Qatar a bien plus de possibilités que Dortmund”

Figure emblématique du Borussia Dortmund depuis les années 90, Hans-Joachim Watzke, Chairman-Management Board & CEO du club, met la pression sur le PSG, via RMC Sport, diffuseur français de la Ligue des champions. Le dirigeant allemand explique que l’enjeu du choc continental du 11 mars pèse plus à Paris qu’à Dortmund. Et il tire toutes les ficelles pour agacer au possible les Rouge & Bleu à la veille du match au Parc des Princes, malheureusement à huis clos.

“Le PSG a des moyens financiers beaucoup plus importants que le Borussia Dortmund. J’aurais plutôt dû dire que l’Etat du Qatar a bien plus de possibilités que Dortmund. Et je sais que leur plus grand rêve est de gagner la Ligue des champions. Pour nous, ce serait super d’aller en quarts de finale mais nous n’avons pas la même pression que Paris, commente Watzke. Tous les supporters de Dortmund ne désirent qu’une chose : être partie prenante de ce club, pas des clients. Et ils ont le sentiment qu’à Paris, les supporters sont plus des clients que des acteurs. Il y a un seul propriétaire avec beaucoup d’argent. Il dirige le club en prenant toutes les décisions. Le Borussia a choisi une autre voie, une philosophie démocratique. Les membres du club sont des acteurs, des amis et non des clients.“