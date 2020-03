Ziege : “Tuchel est un coach qui aime innover et surprendre”

Décrié pour son schéma tactique en 3-4-3 lors du match aller à Dortmund, Thomas Tuchel joue certainement son avenir à la tête du PSG ce mercredi soir à l’occasion de la rencontre retour, dans un Parc des Princes dépeuplé, de Ligue des Champions. Et pour Christian Ziege, ancien joueur allemand passé par la case Bayern Munich et Liverpool, il ne serait pas surprenant de voir le coach rouge et bleu réitérer une telle tentative dans deux petits jours.

En effet, dans des mots accordés au Parisien, Christian Ziege a estimé que cette prise de risque et cette faculté à innover, sont des traits propres à Thomas Tuchel, pour le meilleur comme pour le pire…

“Thomas Tuchel est un coach qui aime innover et surprendre. Son schéma de jeu à Dortmund au match aller a été une prise de risques qui aurait pu s’avérer payante et je ne serais pas surpris qu’il refasse le coup au Parc des Princes pour tenter le tout pour le tout. Il serait ainsi fidèle à sa réputation, quitte à ce que cela lui soit finalement fatal“