Accor a payé l’intégralité de ce qu’il doit au PSG pour la saison 2019-2020 (L’Equipe)

Vendredi, vers 19h30, Sébastien Bazin, président du groupe Accor, déclarait sur le plateau de BFM TV, qu’en tant que sponsor du PSG (ALL) il avait versé le 1er janvier 2020 un des deux versements annuels et que le second (le 1er juillet) était conditionné à une reprise des matches. Cet après-midi, le site de L’Equipe recadre les propos du patron du groupe hôtelier, en expliquant qu’Accor “a payé ce qu’il doit au PSG pour l’exercice 2019-2020”. Soit 70M€. Le versement de juillet 2020 correspondra à la saison 2020/2021. “Dans son entourage, on nous a fait savoir qu’il ne laisserait jamais tomber le PSG”, précise le média sportif.