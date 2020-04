Al-Khelaïfi : “Nous comptons participer à la phase finale de C1 aux lieux et dates où elle sera organisée”

Alors que le Premier Ministre – Edouard Philippe – a déclaré que la saison 2019-2020 de football ne pourra pas reprendre avant septembre, le ministère des Sports a tenu un discours différent dans la foulée en précisant que les ligues pourraient terminer leur saison en août (avec des matches à huis clos) selon l’évolution de la crise sanitaire. Mais quelque soit la suite de la saison 2019-2020 de Ligue 1, le président du PSG – Nasser Al-Khelaïfi – a déclaré auprès de RMC Sport, qu’il souhaitait toute de même participer à la phase finale Ligue des champions, qui s’était arrêté en mars dernier. L’UEFA désirant notamment terminer ses Coupes d’Europe lors du mois d’août.

“Nous respectons la décision du gouvernement français. Avec l’accord de l’UEFA, nous comptons participer à la phase finale de Ligue des champions aux lieus et dates où elle sera organisée. S’il n’est pas possible de jouer en France, nous jouerons nos matches à l’étranger en nous assurant des meilleures conditions de sécurité sanitaire pour nos joueurs et tout notre staff.”

Pour rappel, l’UEFA Champions League 2019-2020 doit encore disputer la moitié des huitièmes de finale retour. Les qualifiés pour les quarts sont l’Atalanta, l’Atlético de Madrid, Leipzig, et le PSG. Restent à jouer les rencontres Juventus-Lyon (0-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Bayern-Chelsea (3-0) et Barcelone-Naples (1-1).