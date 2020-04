Al-Khelaïfi : “J’attends des joueurs un effort pour leur club, ils connaissent leurs responsabilités”

Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, prend la parole depuis Doha, au Qatar. Le dirigeant a choisi RMC Sport pour exprimer précisément et longuement sa pensée. Dans un premier temps le président parisien tient à souligner l’ordre des priorités : aider les victimes de la pandémie de Covid-19 et soutenir ceux qui sont en première ligne avec les moyens du PSG, de ses partenaires, de ses supporters (“Le Paris Saint-Germain est un club citoyen, un club engagé, un club responsable. Et je voudrais dire que j’ai été extrêmement touché d’observer l’engagement de nos supporters”).

Dans un second temps, Nasser al-Khelaïfi s’exprime sur les questions liées purement au football. Y compris en termes de droits TV. “Je n’ai pas choisi de participer à ces négociations. Si je n’avais pensé qu’à mon intérêt personnel, j’aurais refusé mais j’ai toujours pensé que l’intérêt collectif, celui du football français, devait prévaloir sur les intérêts personnels et les batailles d’ego, déclare le président. Au regard des incertitudes que fait planer la crise actuelle, il en va de la survie de certains clubs de L1 et L2. S’il y a un moment où il faut travailler tous ensemble, c’est bien maintenant. […] Je sais parfaitement que nous ne sommes pas les plus à plaindre en ce moment. Mais croyez-moi, si l’on se place d’un strict point de vue financier, l’impact des événements actuels est considérable pour un club comme le nôtre. Nous risquons de subir des pertes colossales. En attendant des jours meilleurs, nos collaborateurs sont en chômage partiel. Si j’attends un geste symbolique de nos joueurs sur les salaires ? J’attends d’eux un effort pour leur club. Ils connaissent leurs responsabilités. […] Vous pouvez me croire, pouvoir finir la saison nous tient vraiment à cœur, si les conditions sanitaires sont réunies bien sûr. Comme nos fans, nous sommes sevrés de football depuis cette soirée si spéciale contre Dortmund. Un match qui nous donne forcément envie de regoûter au parfum de la compétition dès que ce sera possible…“