Alex Telles, “chaud mais en attente” selon Le Parisien

Dimanche, Alex Telles (27 ans), le latéral gauche italo-brésilien du FC Porto sous contrat jusqu’en 2021, représenté par un certain Pini Zahavi, était annoncé comme proche du PSG par GaúchaZH, journal brésilien de Porto Alegre. On pouvait lire ceci : les “négociations ont progressé ces derniers jours et devraient être conclues prochainement” contre 20/25M€.

Vrai, faux ? Selon leparisien.fr, le défenseur qui n’entend pas prolonger au FC Porto “est bien convoité par le PSG. Seulement, une conclusion imminente semble encore incertaine” car le mercato est totalement bloqué par la pandémie de Covid-19. Alex Telles succédera-t-il à Layvin Kurzawa (en fin de contrat) et deviendra-t-il le concurrent de Juan Bernat ? Il faudra encore attendre pour le savoir. Mais l’intention existe.