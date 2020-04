Alphonse Areola se cherche un nouveau club (AS/RMC)

Alphonse Areola (27 ans), prêté par le PSG au Real Madrid pour la saison 2019/2020, ne poursuivra par l’aventure merengue car elle implique un transfert et l’heure est aux économies en ces temps de crise sanitaire. C’est ce que rapporte le journal sportif madrilène AS. Le Real Madrid a d’autres alternatives pour le poste de doublure de Thibaut Courtois, et à coût zéro. C’est donc le jeune ukrainien (prêté cette saison à Oviedo) Andriy Lunin (21 ans) qui sera le numéro 2 chez les gardiens de but car il n’y a pas de transfert à verser et parce que son salaire représente la moitié de celui du Titi (2.7M€ net/an). Alphonse Areola (sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG) le sait et se cherche déjà un nouveau club pour rebondir ailleurs qu’à Paris si cela est possible. Avec l’idée de pouvoir revenir chez les Bleus.

RMC Sport rapporte de son côté que Leonardo ne compte pas sur Alphonse Areola et cherche un nouveau numéro 2 derrière Keylor Navas. Un choix ferme et acté.