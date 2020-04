Álvaro González : “L’OM et le PSG, c’est un peu comme le Real et le Barça”

Si la Ligue 1 reprend en juin prochain, rapidement le PSG ira à Marseille dans un Vélodrome à huis clos (30e journée). Un drôle de Classico qui reposera uniquement sur les épaules des joueurs, faute de supporters présents. Quelques déclarations pourraient faire monter la sauce entre le PSG et l’OM.

Interrogé dans l’émission “Tiempo de Juego” sur le dossier Mbappé/Real Madrid, Álvaro González a osé la comparaison qui fait sourire dans la capitale… “L’OM et le PSG, c’est un peu comme le Real et le Barça ici. En France, on fait toujours le lien entre Mbappé et le Real Madrid. S’ils le prennent, ce sera bien pour nous”, a déclaré le défenseur espagnol de l’OM.

Un discours à mettre en parallèle avec celui de Marco Verratti et qui fait parler depuis trois jours : “Quand un joueur choisit le PSG, il choisit le projet, car il sait qu’il peut un jour gagner la Ligue des champions. Ici, ça vaut cinq fois plus que dans un autre club. Il faut gagner deux Ligues des champions pour arrêter de faire parler l’OM ? Depuis que je suis à Paris, c’est-à-dire depuis 2012, on n’a jamais perdu contre Marseille. La Ligue des champions, c’est la seule chose à laquelle ils peuvent encore s’attacher, c’est ça ?“. Être compétitif en Ligue des champions et ne jamais perdre contre son principal rival du passé, deux choses qui ne sont plus dans le présent marseillais.