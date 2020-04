Ameal (président de Boca) : “Notre réalité économique ne correspond pas à celle de Cavani”

Où jouera Edinson Cavani lors de la saison 2020-2021 ? Alors que le monde du sport est à l’arrêt suite à la crise sanitaire causée par le Covid-19, les rumeurs mercatesques se multiplient. En fin de contrat avec le PSG le 30 juin prochain – ou plus certainement en raison d’une saison qui va jouer les prolongations – l’attaquant parisien sera l’une des attractions principales lors de la prochaine période des transferts. Et depuis quelques jours, l’idée d’une arrivée du Matador au sein de Boca Juniors prend de l’ampleur. Une signature qui plaît aussi bien à l’entourage du joueur qu’aux dirigeants du clubs argentin.

Cependant, le président des Xeneizes – Jorge Amor Ameal – a refroidi une possible arrivée de l’international uruguayen, dans une interview accordée à Radio Splendid. “Nous sommes fiers qu’un joueur comme Cavani dise vouloir porter notre maillot, mais notre réalité économique ne correspond pas à la sienne, a déclaré Ameal, dans des propos rapportés par Goal.com. Bien sûr, personne ne prétendra que Cavani n’est pas un grand joueur, mais nous devons penser davantage à nos joueurs existants et y croire.” L’autre piste évoquée par la presse est le possible retour du joueur de 33 ans au SSC Napoli, club qu’il a côtoyé de 2010 à 2013. Cependant l’agent et frère du Matador – Walter Guglielmone – a déclaré qu’il n’y avait aucun contact avec le club italien.