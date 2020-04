Anciens : Ronaldinho poursuit sa détention dans un hôtel d’Asuncion

Ronaldinho aura donc passé un peu plus d’un mois en prison au Paraguay pour usage de faux passeport. L’ancien joueur du PSG a été assigné à résidence (surveillée) dans un hôtel de luxe au centre d’Asuncion, le Palmaroga. Lors d’une conférence de presse, le juge en charge du dossier, Gustavo Amarilla, a décrit “une mesure de substitution pour Ronaldinho et son frère et la poursuite de leur détention dans un hôtel“, rapporte l’AFP. “Les avocats de l’ancien champion brésilien ont proposé une caution de 1,6 million de dollars pour les deux frères, qui a été acceptée par la justice paraguayenne, a précisé le juge.”