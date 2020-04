Appadoo : “Au PSG Griezmann serait la star, il aurait les clés du jeu”

Dave Appadoo, journaliste de France Football, persiste et signe. A ses yeux Antoine Griezmann a tout intérêt à rebondir au PSG plutôt que d’insister au FC Barcelone, club dans lequel il ne fera jamais sa place, estime-t-il. Le journaliste de l’hebdomadaire pense même que le champion du monde de 29 ans serait la star et le dépositaire du jeu à Paris à la place de Neymar. Ce qui reste vraiment à prouver.

“Socialement, ça ne prend pas Griezmann au Barça. Sportivement, ça ne prend pas non plus car il n’a pas les clés du jeu et il ne les aura pas tant que Lionel Messi sera là. Désormais il devient un enjeu politique, une sorte de prix dans le combat que va livrer le clan Messi avec l’opposition pour faire plier la direction. Donc je ne comprends pas qu’il veuille à ce point rester au Barça. Au PSG il arriverait par la grande porte, il serait la star, il aurait les clés du jeu. C’est à cela qu’il doit aspirer, a déclaré Appadoo dans l’EDS. En équipe de France, c’est lui qui a les clés du jeu. Et il joue avec Mbappé non? Griezmann c’est celui qui fait le jeu et Mbappé c’est celui qui finit. A Barcelone, c’est Messi qui fait le jeu, donc il ne peut pas prendre ces clés là. Au PSG il les aurait puisqu’il n’y aurait plus Neymar !”